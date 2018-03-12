12 марта 2018, 16:19
В Таганроге возбудили дело после массового отравления таллием
Полиция возбудила уголовное дело по факту отравления таллием работников таганрогского авиазавода имени Бериева, сообщает главк МВД Ростовской области.
Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
В феврале издание «Блокнот», а затем и другие СМИ писали о том, что на авиазоводе произошло массовое отравление рабочих таллием, а руководство предприятия просило рабочих не распространяться об этом.
Всего к медикам с признаками отравления обратились 37 человек, факт отравления таллием, как сообщает BBC, был подтвержден у 28 из них. На предприятии заявляли, что таллий не используется в производстве.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое