При посадке в столице Непала разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет, летевший из Бангладеш в столицу Непала Катманду, потерпел крушение при посадке в аэропорту назначения. Как сообщает The Kathmandu Post, самолет принадлежал авиакомпании US-Bangla.

По данным Минтуризма Непала, 17 пострадавших пассажиров самолета были доставлены в больницы.

О том, сколько всего было людей на борту, не сообщается.

В пресс-службе аэропорта заявили, что при посадке самолет съехал с полосы, выкатился на футбольное поле и загорелся.