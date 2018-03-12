12 марта 2018, 14:35
ФАС завела дело против «Вымпелкома» из-за роуминга
Федеральная антимонопольная служба России возбудила антимонопольное дело в отношении компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»).
В пресс-службе ФАС отмечают, что отчет об отмене регионального роуминга, который предоставила компания, не соответствует требованиям вынесенных ей предупреждений.
«Предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена», — говорится в пресс-релизе.
5 марта аналогичные дела ФАС завела в отношении МТС и «Мегафона».
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