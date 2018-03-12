ФАС завела дело против «Вымпелкома» из-за роуминга

Федеральная антимонопольная служба России возбудила антимонопольное дело в отношении компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

В пресс-службе ФАС отмечают, что отчет об отмене регионального роуминга, который предоставила компания, не соответствует требованиям вынесенных ей предупреждений.

«Предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена», — говорится в пресс-релизе.

5 марта аналогичные дела ФАС завела в отношении МТС и «Мегафона».