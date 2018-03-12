Тренер Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»

Российский тренер, в прошлом наставник сборной страны по футболу Леонид Слуцкий заключил контракт с голландским клубом «Витесс», сообщается на сайте команды.

Помимо Слуцкого в «Витесс» приедет его помощник Олег Яровинский, работавший с тренером в московском ЦСКА и английском «Халл Сити».

Оба специалиста приступят к своим бязанностям в следующем сезоне. Контракт с ними заключен на два года.

До декабря 2017 года Слуцкий работал в «Халл Сити».