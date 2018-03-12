СМИ узнали подробности «кокаинового дела»

Секретарь посольства в Аргентине Олег Воробьев поддерживал отношения с подозреваемым в организации наркотрафика из Латинской Америки Андреем Ковальчуком. Как стало известно РБК из материалов уголовного дела, российский дипломат около двух лет созванивался и встречался с Ковалевым. Именно Воробьева первым насторожили чемоданы бизнесмена, найденные в подсобке посольской школы, и он предложил их вскрыть.

Изданию удалось узнать, что первая попытка переправить наркотик в Москву была предпринята еще в декабре 2016 года. Незадолго до этого полицейские и дипломаты двух стран узнали о содержимом груза и предотвратили его отправку военным бортом из Монтевидео. Согласно материалам дела, Ковальчук с 2012 году передает посылки в Россию через сотрудников посольства. Как минимум один раз одна из них была отправлена военно-транспортным самолетом.

Олег Воробьев комментировать эту информацию изданию не стал.

Напомним, в феврале 2018 года министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич сообщила об обнаружении на территории российского посольства в Буэнос-Айресе 389 кг кокаина. По подозрению в организации доставки наркотиков арестованы руководители фонда «Русские православные меценаты в Латинской Америке» (MORAL) ​ Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине, и Андрей Ковальчук в Германии. В России арестованы три их предполагаемых сообщника.