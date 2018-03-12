После выборов в России могут унифицировать зарплаты чиновников

После президентских выборов 18 марта в Росси может быть введена единая система оплаты труда чиновников. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, передает «Интерфакс».

«Существует деление на ведомства, на самом верху — министерства, дальше — различные ведомства работают. Так вот, внутри системы должна быть унифицированная система оплаты труда», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что вопрос собираются проработать при подготовке указа избранного президента о системе органов исполнительной власти.

«После инаугурации всегда подписывается соответствующий указ — наша ответственность в эти несколько недель отработать с администрацией президента, чтобы это заработало», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что единую систему оплаты труда чиновников продвигает министр экономического развития Максим Орешкин, «чтобы люди не думали о потерях в заработке при переходе из одного ведомства в другое».