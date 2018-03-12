12 марта 2018, 19:28
Житель Астрахани поджег вход в приемную ФСБ
Сотрудники столичной полиции и ФСБ задержали 66-летнего жителя Астрахани, который устроил поджог возле входа в приемную ФСБ на Кузнецком Мосту. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, астраханский пенсионер облил горючей жидкостью стену возле входа в приемную и поджег ее.
По словам собеседника агентства, мужчина сообщил, что устроил поджог в знак протеста, подробности он не пояснил.
Сообщается, что у поджигателя изъяли «плакат оппозиционного содержания». Против него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
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