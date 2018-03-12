Россия снизила объем экспорта оружия

Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал результаты исследования, посвященного объему экспорта оружия за прошедшие десять лет.

В документе указывается, что из-за снижения импорта оружия крупнейшими покупателями в Алжире и Китае объем экспорта за 2013-2017 годы снизился на 7,1%.

Доля России на рынке вооружений снизилась на 4% до 22 %. Основными покупателями были Индия, Китай и Вьетнам. Уменьшение оборота вызвало сокращение почти до нуля поставок в Венесуэлу в отличие от значительных объемов в 2013 году. Отмечается также сокращение экспорта оружия в Ливию и Китай. Россия стала продавать меньше оружия в США.

Сейчас РФ продает вооружение 47 странам мира. Индия импортирует 35% от общей доли российского оружия, Китай – 12%, Вьетнам – 10%.

Доля США на рынке оружия, напротив, выросла до 34%. Крупнейшими импортерами оружия за последние пять лет стали Индия, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Китай и Австралия.