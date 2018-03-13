Трамп уволил главу Госдепа Рекса Тиллерсона
Президент США Дональд Трамп отправил госсекретаря Рекса Тиллерсона в отставку. Об этом американский лидер сообщил в своем твиттере.
Американский лидер поблагодарил Тиллерсона за его работу на посту главы внешнеполитического ведомства. «Майк Помпео, директор ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с этой работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за службу!» — говорится в сообщении Трампа.
Новым главой Госдепа назначен директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео. Его кандидатуру после внесения президентом страны должен утвердить конгресс.
Представляя Помпео в качестве нового главы ЦРУ, Трамп напомнил, что он с отличием окончил Вест-Пойнт и Гарвардскую юридическую школу, имеет опыт службы в армии и работы в Палате представителей США.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.