Трамп уволил главу Госдепа Рекса Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп отправил госсекретаря Рекса Тиллерсона в отставку. Об этом американский лидер сообщил в своем твиттере.

Американский лидер поблагодарил Тиллерсона за его работу на посту главы внешнеполитического ведомства. «Майк Помпео, директор ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с этой работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за службу!» — говорится в сообщении Трампа.

Новым главой Госдепа назначен директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео. Его кандидатуру после внесения президентом страны должен утвердить конгресс.

Представляя Помпео в качестве нового главы ЦРУ, Трамп напомнил, что он с отличием окончил Вест-Пойнт и Гарвардскую юридическую школу, имеет опыт службы в армии и работы в Палате представителей США.