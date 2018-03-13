В «кокаиновом деле» появился российский керлингист

В расследовании так называемого «кокаинового дела» появились новые фигуранты: российский керлингист Денис Килба и два гражданина Латвии, которые контролировали перевозку груза. Об этом сообщает RT.

По данным агентства, фигуранты дела Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, встречавшие чемоданы с наркотиками, наняли спортсмена в качестве водителя. При этом прослушка телефонных переговоров показала, что Килба, в отличие от Калмыкова и Худжамова, не знал, что находилось в чемоданах, поэтому после допроса за ним оставили статус свидетеля.

Сообщается, что Килба в последнее время уже не занимался профессиональным спортом, однако с недавних пор стал продвигать керлинг в Иркутской области. Как замечает RT, гражданин Аргентины Иван Близнюк, которые является одним из подозреваемых, организовывал визит в Буэнос-Айрес детского баскетбольного клуба из Иркутска.

Кроме того, в деле также могут быть замешаны граждане Латвии. Как сообщил адвокат Худжамова Дмитрий Миненко, в октябре 2017 года Андрей Ковальчук арендовал частный самолет, чтобы вывезти чемоданы из Аргентины. На этом самолете из Испании в Буэнос-Айрес полетел Худжамов, которого сопровождали два гражданина Латвии. Худжамов утверждает, что не был с ними знаком.



По словам адвоката, изначально частный самолет из Аргентины с кокаином должен был лететь не в Москву, а в Ригу.

В феврале 2018 года министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич сообщила об обнаружении на территории российского посольства в Буэнос-Айресе 389 кг кокаина. В рамках расследования дела были арестованы Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине, предполагаемый организатор Андрей Ковальчук в Германии, а также три их предполагаемых сообщника в Москве.