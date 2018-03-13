Трамп объяснил причину отставки Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое решение отправить в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона, уточнив, что они с ним давно обсуждали такой сценарий развития событий. Причиной же ухода руководителя американского внешнеполитического ведомства стало «расхождение позиций» с главой государства, передает РИА Новости.

«Мы на самом деле не думали одинаково. На самом деле был разный настрой, другое мышление», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Представитель президентской администрации пояснил журналистам, что на кадровые перестановки именно сейчас Трамп решился, чтобы добиться определенных перемен в преддверии переговоров с Северной Кореей и различных переговоров в торговой сфере.

The New York Times отмечает, что за 14 месяцев своего пребывания на посту госсекретаря Тиллерсон не раз вступал в противоречия с главой государства по вопросам внешней политики. Его заместитель Стив Гольдштейн рассказал, что теперь уже бывший госсекретарь США узнал о своей отставке вскоре после возвращения из недельной поездки в Африку. Пока он бывал с визитами в пяти странах континента, из Вашингтона не поступало никаких намеков на скорое увольнение.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала отставку Тиллерсона в своем фейсбуке: «Ноябрь 2017: президент Трамп опроверг возможную замену госсекретаря Тиллерсона на главу ЦРУ Помпео. Март 2018: президент Трамп подтвердил, что Помпео займет пост госсекретаря США вместо Тиллерсона. Highly likely Russia» («слишком по-русски» — прим. ред.).