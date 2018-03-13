В США завершили первое расследование о «вмешательстве» России

Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке объявил о завершении расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США, сообщает CNN.

Представители комитета утверждают, что подтверждение наличия связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией не выявлено. Глава комитета Майк Конуэй отметил: «Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи, неверные решения об участии в таких встречах… Мы не смогли прийти к тому же выводу, что и ЦРУ, о том, что они (русские — примечание редакции) как-то особенно хотели помочь Трампу» (цитата по РИА Новости).

Также не найдены доказательства того, что президент России Владимир Путин пытался помочь Трампу в борьбе с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Все выводы комитета изложены в 150-страничном докладе, который в ближайшее время передадут представителям Демократической партии. Однако лидер демократов в комитете Адам Шифф уже обвинил республиканцев в защите Трампа — члена Республиканской партии.

Между тем продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы, которое ведут комитеты Сената США по разведке и судопроизводству.