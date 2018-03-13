Лондон перепроверит обстоятельства смерти 14 человек из-за Скрипаля

В ответ на запрос председателя комитета по внутренним делам Палаты общин Иветт Купер глава МВД Великобритании Эмбер Радд обязала ведомство дополнительно изучить обстоятельства смерти 14 человек на территории страны. Об этом пишет BuzzFeed.

Интернет-издание утверждает, что причиной запроса Иветт Купер стал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Парламентарий сослалась на расследование BuzzFeed 2017 года, в котором сообщается о 14 случаях смертей, которые американские спецслужбы сочли подозрительными, но британская разведка ими не заинтересовалась.

«Правительство в курсе этих подозрений и серьезно рассматривает любые предположения о причастности иностранного государства к убийству на британской территории. Насколько вы знаете, расследования этих инцидентов не выявили подозрений у полиции… Наш непосредственный приоритет — расследование покушения на убийство в Солсбери, но в ближайшие недели мы совместно с полицией и контрразведкой займемся проверкой этих инцидентов», — цитирует издание письмо главы МВД Великобритании.

Помимо экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и бизнесмена Бориса Березовского в расследовании Buzzfeed упоминались умерший при странных обстоятельствах банкир Александр Перепиличный, бизнесмен Бадри Патаркацишвили и другие.