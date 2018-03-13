Главу ГСУ СКР Москвы вызвали на допрос по делу о взятке Шакро Молодого

На допрос по делу обвиняемого в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) главы управления собственной безопасности Следственного комитета РФ полковника Михаила Максименко вызван руководитель столичного главного следственного управления СК Александр Дрыманов.

«На имя Дрыманова была выписана повестка в суд для допроса в качестве свидетеля», — передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, ранее стало известно, что проходящий по этому же делу экс-заместитель руководителя главного следственного управления СК по Москве Денис Никандров дал ФСБ показания о взятке, данной им Дрыманову в благодарность за назначение и «общее покровительство на службе».

Дрыманов, комментируя заявление своего бывшего подчиненного, назвал его уставшим морально и физически за полтора года нахождения под стражей «по надуманному обвинению».

В материалах, которые были обнародованы на суде, также говорилось, что Дрыманов якобы участвовал в получении взятки за освобождение Андрея Кочуйкова (Итальянца) — подручного Шакро Молодого. Руководитель столичного главного следственного управления СКР заявил, что ничего не знает об этих показаниях.