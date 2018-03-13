ЦИК назвал лидеров по тратам на президентскую кампанию

На сайте российского Центризбиркома появились данные о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в президенты РФ и их расходовании. Судя по ним, больше всего на данный момент потратили самовыдвиженец и действующий президент России Владимир Путин и кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский.

Путин, избирательный фонд которого был сформирован практически сразу же после выдвижения, потратил 347 214 905 рублей из допустимых по закону о выборах 400 млн рублей. Жириновский, также собравший почти максимум, израсходовал 376 691 663 рубля.

Третье место по тратам занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, потративший 197 млн рублей из привлеченных 198 миллионов, четвертым стал бизнес-омбудсмен Борис Титов, который израсходовал 150 млн рублей, замыкает пятерку Ксения Собчак с тратами в размере 138 млн рублей.

Представляющий «Яблоко» Григорий Явлинский потратил 125 млн рублей, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин — немногим более 8,5 млн рублей, а выдвинутый «Коммунистами России» Максим Сурайкин — 1,4 миллиона рублей.

Основной статьей расходов кандидатов стало изготовление и распространение агитационных материалов, финансирование сбора подписей, необходимых для регистрации, а также на агитацию в СМИ — на телевидении и радио.