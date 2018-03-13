Российский фрегат с ракетами «Калибр» вошел в Средиземное море

Российский фрегат «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», вошел в Средиземное море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ, которые публикуют фотографии судна в проливе Босфор.

«Адмирал Эссен» войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Начальник пресс-службы Черноморского флота РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев рассказал, что в 2018 году это первый поход фрегата в дальнюю морскую зону.

12 марта в Средиземное море вошел большой десантный корабль «Минск».