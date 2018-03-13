Губернатор Подмосковья пообещал школьникам уроки сортировки мусора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства сообщил, что с 1 сентября 2018 года в школах Подмосковья будет введен урок по разделению мусора. Об этом пишет РБК.

«Что касается раздельного сбора мусора, это большая работа. До конца никто не понимает, что это такое. Наша задача — с 1 сентября ввести обязательные уроки в школе, чтобы каждый ребенок, а затем и взрослый смог разделять мусор», — цитирует Воробьева «Интерфакс».

По его мнению, жителям региона необходимо разъяснить, что такое «чистый», пригодный к переработке мусор, и какой мусор можно отнести к «грязному», который будет уничтожаться на мусоросжигательном заводе.

7 марта в районе мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья власти ввели режим ЧС для ликвидации последствий выброса свалочного газа. Задыхающиеся от невыносимой вони жители региона перекрыли дорогу к полигону, что вызвало задержания активистов инициативной группы. Местные власти заявили, что «несанкционированные акции, имеющие провокационный характер» сделают только хуже, однако пообещали на этой неделе представить план дегазации полигона «Ядрово».

В 2017 году после жалобы местных жителей президенту Владимиру Путину был закрыт подмосковный полигон отходов «Кучино». В СКР заявили, что ущерб, нанесенный государству загрязнением окружающей среды, оценивается в 2,24 млрд рублей.