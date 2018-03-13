Минобороны опубликовало шорт-лист названий нового оружия

Минобороны России отобрало по 50 самых популярных названий для всех видов новых вооружений, о которых 1 марта в послании к Федеральному собранию рассказал глава государства Владимир Путин. На сайте оборонного ведомства начался финальный этап голосования за лучшее название.

Беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами, может быть назван «Посейдоном». За это название проголосовали 356 пользователей. Самыми популярными вариантами также являются «Язь» (129), «Кракен» (23), «Байкал» (22), «Севастополь» (14).

Новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой мое быть названа «Нежданчик», за это название проголосовали 384 россиянина. Также лидируют «Зевс» (329), «Сталин» (216), «Песец» (145), «Ласточка» (126).

Назвать боевой лазерный комплекс «Лучом» хотят 320 человек. За «Зайчика» отдали свои голоса 248 россиян, за вариант «Офтальмолог» проголосовали 100 человек, за «Сварог» — 48 и за название «Багира» — 31.