Имя Матвиенко попало в протокол по делу о перевозке кокаина

Имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко фигурирует в материалах дела об аргентинском наркотрафике, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на протокол допроса главного свидетеля обвинения — сотрудника российского посольства в Аргентине Игоря Рогова.

По его словам, бизнесмен Андрей Ковальчук, которому приписывают владение крупной партией кокаина, договаривался о пересылке своего багажа дипломатической почтой, ссылался на то, что часть этого груза принадлежит Матвиенко.

Этот же протокол — показания Рогова — цитировал РБК: «В одном из разговоров, насколько помню, в июле 2017 года, Ковальчук спросил: "Как там мои чемоданы?" Это был первый раз после ноября 2016 года, когда он заговорил об этом, очевидно, полагая, что я должен знать о них от Абянова. Я сделал вид, что удивился, так как Абянов говорил мне о коробках, а не о чемоданах и уточнил у Ковальчука: "Там все-таки чемоданы, а не коробки?" На это он мне ответил, что да, на самом деле там чемоданы, в которых его вещи, вещи Абянова и даже "вещи Матвиенко", имея в виду очевидно председателя Совета Федерации Матвиенко В.И.».

Игорь Рогов является завхозом в посольстве РФ в Аргентине, работает там с осени 2016 года. Проводя вскоре после трудоустройства осмотр школы, он обнаружил чемоданы с кокаином. Судя по материалам дела, оставить их там Ковальчуку позволил бывший завхоз — Али Абянов, который в настоящее время арестован и также является фигурантом расследования.

«Дождь» не смог получить комментарий Матвиенко по поводу показаний Рогова, но источник телеканала, близкий к руководству верхней палаты российского парламента, назвал их «полной лажей», не имеющей отношения к реальности.