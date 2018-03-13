Российские паралимпийцы завоевали еще две медали

Российские спортсмены завоевали еще две медали, серебро и бронзу, на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

Марина Лысова стала второй в забеге на 10 км в биатлоне среди атлетов с нарушением зрения. Россиянка допустила один промах на четырех огневых рубежах и прошла дистанцию за 40 минут 12,4 секунды.

Горнолыжник Валерий Редкозубов завоевал бронзу в суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения.

Паралимпиада-2018 в Пхёнчхане проходит с 9 по 18 марта. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.