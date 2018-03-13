МИД РФ выразил британскому послу протест из-за дела Скрипаля

Российское внешнеполитическое ведомство выразило послу Великобритании в РФ Лори Бристоу решительный протест в связи с обвинениями по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.

«Первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии», — сообщили в МИДе.

В сообщении говорится, что британские власти действуют в откровенно провокационном духе, а Москва не имеет к инциденту в Солсбери никакого отношения.

МИД подчеркнул, что российская сторона не будет давать ответ на поступивший из Лондона ультиматум до тех пор, пока оттуда не пришлют отравляющие вещества, упомянутые в материалах следствия, и не начнут сотрудничать — поскольку это предусмотрено Конвенцией по запрещению химического оружия.

«Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными. В данной ситуации исходим из того, что инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию», — говорится в заявлении МИД РФ.