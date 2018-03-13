Печь для обжига черепицы найдена возле древнего буддийского храма в Японии

На территории храмового комплекса Тосёдай-дзи в японском городе Нара археологи обнаружили остатки печи, в которой, по их словам, в VIII веке обжигали черепицу в ходе строительства храма. О находке сообщило издание «Асахи Симбун».

Основателем Тосёдай-дзи китайский монах Цзяньчжэнь (японский вариант имени – Гандзин), который в 753 году прибыл в Японию и поселился в Наре, где занялся проповедью и подготовкой священнослужителей. К его учению восходит японская буддийская школа Риссю («школа устава»). В 759 году император пожаловал ему участок земли, где и был построен комплекс Тосёдай-дзи.

Строительство длилось несколько десятилетий и завершилось лишь к 810 году, уже после смерти Гандзина. Сейчас комплекс состоит из нескольких зданий, главное из которых Кондо, или Золотой зал. Оно, а также здания Кодо («лекционный зал»), Ходзо («Сокровищница») и Кёдзо («Хранилище свитков») относятся к VIII веку и признаны национальным сокровищем Японии. Такой же статус имеет здание Коро, перестроенное в 1240 году. Предполагают, что Кодо ранее был частью императорского дворца в Наре. В таком случае, это единственный дошедший до наших дней фрагмент этого дворца. В более поздние эпохи были дополнительно возведены здание Миэйдо («Зал изображений»), ворота и некоторые другие постройки. Весь храмовый комплекс входит в состав объекта Всемирного наследия «Исторические памятники древнего города Нара».

Остатки печи, размером 4,2 на 2,2 метра, были раскопаны под Миэйдо, к северу от главного храма. Специалисты из Археологического института города Касихара считают, что в печи изготавливали черепицу, которой покрывали крышу Золотого зала, а затем и восточной пагоды.