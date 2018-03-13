Постановление о продлении санкций против РФ вступит в силу 14 марта

Постановление Совета Евросоюза продлить санкции в отношении России до 15 сентября вступит в силу 14 марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Таким образом, данное решение вступит в силу на следующий день после публикации.

12 марта Евросоюз продлил на полгода санкции «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Данные меры затрагивают 150 лиц и 38 организаций и предполагают замораживание активов и запрет на поездки на территорию ЕС.

Отмечается, что оценка ситуации не позволила найти причины для изменения санкционного режима. При этом в документе была обновлена информация и мотивация внесения в список физических и юридических лиц.