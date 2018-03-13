В Москве появятся новые типы дорожных знаков
На московских перекрестках появятся новые типы знаков, которые будут регулировать направление движения автомобилей по полосам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
Сейчас на крупных перекрестках с несколькими полосами движения в каждую сторону разрешается применять знаки только при условии, что они установлены над проезжей частью. Обычно их вешают на растяжках, закрепленных между опорами.
Как отмечают в ЦОДД, в рамках улучшения архитектурного облика города можно вместо одного большого знака сверху установить два по сторонам проезжей части — у тротуара и над разделительной полосой. Первый предназначен для водителей, двигающихся по правым полосам, второй — для водителей, двигающихся по левым полосам.
В конце марта—начале апреля будет проведен эксперимент на перекрестках в районе улиц Дубравная, Люблинская, Куусинена и в других местах. Эксперимент проводится по согласованию с ГИБДД России.
Новые знаки на перекрестке — часть программы ЦОДД по оптимизации дорожных указателей, применяемых в Москве. При этом эксперты опасаются, что новые знаки могут запутать водителей и привести к авариям на дорогах.