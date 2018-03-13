СКР отказал в возбуждении дела о VIP-камерах в «Матросской тишине»

Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело в отношении руководства СИЗО «Матросская тишина» после сообщений СМИ о наличии VIP-камер в изоляторе. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе проверки ведомством были тщательно изучены все договоры с благотворителями, приемо-сдаточные акты, свидетельствующие о получении стройматериалов, и финансовые документы, подтверждающие их оплату.

Также были опрошены сотрудники ФСИН и подследственные, в том числе Дионисий Золотов, который утверждал, что принимал участие в ремонте камер, так как по закону подозреваемые и обвиняемые могут с их согласия быть привлечены к труду на территории СИЗО. Также в ходе проверки было установлено, что Золотов никогда не передвигался по территории СИЗО-1 без конвоя и не имел мобильных телефонов или других запрещенных предметов.

В декабре прошлого года СМИ опубликовали материал о наличии в «Матросской тишине» VIP-камер, отремонтированных по инициативе подследственного Дионисия Золотова. Сообщалось, что за нахождение в таких камерах сотрудники ФСИН якобы получали немалые суммы.