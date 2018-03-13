ЕС внес спиннеры в черный список товаров из-за угрозы детям

Европейская система быстрого оповещения о сомнительной продукции включила спиннеры в список опасных товаров. В ее докладе за 2017 год говорится, что они способны причинить вред детям, особенно оснащенные системой подсветки.

«Проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки», — объясняет доводы системы РИА Новости.

Спиннер — это игрушка, удерживаемая за внутреннюю часть между двумя пальцами игрока и вращаемая им вокруг одной оси, причем для запуска вращения достаточного одного легкого касания пальцем (этот эффект достигается за счет подбора веса деталей; он же обеспечивает максимальную продолжительность вращения).

В прошлом году спиннеры проверял Роспотребнадзор, обеспокоенный взрывным ростом их популярности в России. Эксперты ведомства пришли к выводу, что на психику детей игрушки не воздействуют, но сами по себе — из-за наличия мелких деталей — могут быть опасными.