МХТ им. Чехова после смерти Табакова возглавит его заместитель
Обязанности главного руководителя Московского художественного театра имени Чехова после смерти Олега Табакова будет временно исполнять его первый заместитель Юрий Кравец. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу театра.
«По уставу, когда случаются такие события, исполняет обязанности театра первый заместитель директора и художественного руководителя. В нашем случае это Юрий Кравец, который является первым заместителем Табакова, поэтому он будет назначен врио директора МХТ им. Чехова», — сообщили в театре.
Ранее замминистра культуры Александр Журавский заявлял, что говорить о том, кто заменит Табакова на посту художественного руководителя, пока преждевременно.
Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Он возглавлял театр с 2000 года.
Прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта в МХТ им. Чехова.