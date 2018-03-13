Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018 в порядке живой очереди

С 13 марта до 3 апреля продлится второй этап продажи билетов на Чемпионат мира по футболу 2018 года в порядке живой очереди на сайте FIFA.com/bilet.

Будут реализованы билеты, не распроданные по заявкам с 5 декабря до 31 января.

Напомним, по результатам состоявшейся 1 декабря 2017 года жеребьевке сборная России попала в группу А. Ее соперниками стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.