Володин обвинил британские власти в причастности к отравлению Скрипаля

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил РБК, что Россия не просто не имеет никакого отношения к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, она «по определению никак не заинтересована в том, чтобы это случилось».

«Парламенту Великобритании следовало бы разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью. Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании», — сказал председатель нижней палаты российского парламента.

Володин указал, что Мэй делает неумелые попытки отвести подозрения от британской стороны.

«И хотелось бы, чтобы наши коллеги из парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии», — отметил спикер Госдумы.

Он напомнил, что экс-разведчик Александр Литвиненко и бизнесмен Борис Березовский погибли в Великобритании после того, «как с их стороны возникли попытки вернуться на Родину».

Вячеслав Володин также не исключил, что Госдума изучит «дополнительную информацию» по вопросу и подготовит специальное заявление из-за выдвигаемых британской стороной обвинений.