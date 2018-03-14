Россельхознадзор решил запретить томаты вместо белорусского молока

Анонсированный ранее Россельхознадзором запрет на поставки некоторых видов молочной продукции из Белоруссии, который должен был вступить в силу с 15 марта, передумали вводить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря надзорного ведомства Юлию Мелано.

По ее словам, специалисты Россельхознадзора посетят белорусские молочные предприятия на следующей неделе, чтобы провести проверку «на предмет соблюдения российских требований и норм».

Однако, заявила Мелано, параллельно рассматривается вопрос «введения ограничений на поставки с территории Беларуси томатов по причине серьезного увеличения объема поставок «санкционной» продукции (в частности томатов) с территории этого государства». Оказывается, на границе между двумя странами каждую неделю задерживают по несколько автомобилей с запрещенными к поставкам в РФ томатами.

Напомним, запрет на ввоз белорусской молочной продукции сначала планировалось ввести с 26 февраля, потом срок перенесли на 5 марта, а затем — на 15 марта. Он был связан с выявленными нарушениями ветеринарно-санитарных норм и требований ЕАЭС, в частности, наличием в молоке, сливках, сухом молоке и сыворотке «остатков запрещенных и вредных веществ».

В 2017 году было выявлено 596 нарушений, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукцию, а к 20 февраля 2018 года инспекторы Россельхознадзора зафиксировали 32 нарушения.