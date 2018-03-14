YouTube нашел способ борьбы с «конспирологией» в видеороликах

Видеосервис YouTube предупредил о нововведении с целью борьбы против «фейковых новостей» и других способов дезинформации зрителей, передает «Интерфакс».

Теперь «конспирологический контент» будет сопровождаться ссылками на соответствующие статьи «Википедии», чтобы пользователи могли, пройдя по ним, составить собственное мнение по конкретному вопросу.

Глава видеохостинга Сьюзен Войжитски, выступая на конференции South by Southwest в Техасе, пояснила, что решение создать информационный контекст для верификации публикаций было принято по жалобам пользователей, которые недовольны «навязыванием» видеоматериалов конспирологического характера. По словам Войжитски, на самом деле YouTube ничего не навязывает: дело в новых алгоритмах ранжирования и раскрутки роликов, по которым, в частности, формируется список видео, предлагаемых пользователю для просмотра на основе анализа ранее просмотренного им контента.

Планируется размещать в описании конспирологических роликов ссылки и на другие сторонние источники информационно-справочного характера. «Википедия» как источник данных для верификации вызвала многочисленные нарекания пользователей: эта интернет-энциклопедия пишется множеством авторов-волонтеров, поэтому точность изложенных в ней сведений, как и их стопроцентную достоверность, гарантировать нельзя.

В качестве примера «конспирологического» контента, который YouTube планирует сопровождать ссылками на «объективную» информацию, Войжитски привела видеоролики, посвященные высадке американцев на Луну.