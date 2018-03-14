Россия и Британия обменялись обвинениями во враждебных действиях

Посольство РФ в Великобритании назвало распоряжение премьер-министра страны Терезы Мэй выслать за ее пределы 23 российских дипломатов «абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным враждебным действием», говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

В нем также отмечается, что ответственность за ухудшение российско-британских отношений полностью лежит на Лондоне.

Между тем Мэй предупредила о других мерах, которые Великобритания намерена принять в качестве реакции на приписанное России участие в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В частности, планируется усилить проверки на таможне и в частных самолетах.

«Мы предпримем ряд мер, которые находятся в компетенции наших служб Национальной безопасности. Они направлены на противодействие угрозам, которые представляют действия враждебного государства. Сегодня я очертила лишь некоторые из этих мер. Парламентарии понимают, что существует кое-что, о чем из соображений национальной безопасности нельзя говорить прилюдно», — цитирует британского премьера «Интерфакс».

Кроме того, Лондон отменил все контакты с Россией «на высоком уровне» — включая отзыв приглашения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что глава внешнеполитического ведомства и не принимал это приглашение.

Вдобавок Тереза Мэй предупредила об отмене поездки британских министров и других высокопоставленных чиновников на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России этим летом. По ее словам, это решение коснется и членов королевской семьи.

При этом глава правительства Великобритании заверила, что Лондон не заинтересован в прекращении диалога с Москвой. Она выразила уверенность в том, что это «вне наших национальных отношений» — однако после случившегося со Скрипалем, охарактеризованного британскими властями как «вопиющие действия» с российской стороны, эти отношения «прежними не будут».