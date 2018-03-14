Дутерте заявил о выходе Филиппин из Международного уголовного суда

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что отзывает ратификацию Римского статута, устанавливающего участие страны в работе Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил телеканал ABS-CBN.

«Я, будучи президентом Республики Филиппины, объявляю и уведомляю, что Филиппины отзывают свою ратификацию Римского статута, решение вступает в силу немедленно», — цитирует телеканал Дутерте.

Филиппинский президент подчеркнул, что страна выходит из МУС из-за «обмана при вступлении в соглашение». Поэтому официального уведомления организации не было.

Глава государства пояснил, что решение спровоцировано «беспрецедентными и вызывающими нападками» на него лично и на его администрацию. Таким образом Дутерте охарактеризовал попытку спецпрокурора МУС ввести его «под юрисдикцию суда в нарушение должного процесса и презумпции невиновности».

«Римский статут, подписантом которого являются Филиппины, и закон, по которому мне предполагается предъявить обвинения, не имеют юридической силы и не обладают силой принудительного исполнения на Филиппинах», — подчеркнул Дутерте.

Ранее Родриго Дутерте заявлял, что Филиппины могут выйти из ООН в ответ на критику его методов борьбы с распространением наркотиков.