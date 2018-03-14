Google решил запретить рекламу виртуальных валют

Американская компания Google собирается с июня 2018 года ввести полный запрет на рекламу на своей площадке «виртуальных валют и сопутствующих услуг, включая ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле», передает РИА Новости со ссылкой на сообщение в блоге компании.

«В этом году мы обновили несколько пунктов политики в отношении рекламы нерегулируемых или спекулятивных финансовых продуктов, таких как бинарные опционы, криптовалюты, рынки иностранной валюты и контракты на разницу», — говорится в этом сообщении.

Для некоторых из указанных продуктов запрет будет условным — то есть их можно будет рекламировать, но только после того, как Google их сертифицирует, однако это доступно лишь в определенных странах. И к тому же криптовалют это послабление в любом случае не коснется, их рекламировать американская компания не будет ни на каких условиях.

Напомним, в конце января от рекламы криптовалют отказалась социальная сеть Facebook. В рамках ее новой информационно-рекламной политики запрещено также рекламировать ICO и бинарные опционы. Стратегия компании предполагает планомерную борьбу с объявлениями, которые «вводят пользователей в заблуждение».