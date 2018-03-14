СМИ сообщили о подготовке высылки дипломатов РФ из Великобритании

Министерство иностранных дел Великобритании решило созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает ВВС.

Между тем телеканал Sky News сообщает со ссылкой на источники, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня же объявит о высылке российских дипломатов. Однако, по данным телеканала, посла России эта мера не коснется.

Напомним, 14 марта истек срок ультиматума, предъявленного Мэй России. Она потребовала предъявить доказательства непричастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрепаля и его дочери Юлии.