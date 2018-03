СМИ сообщили о подготовке высылки дипломатов РФ из Великобритании

Министерство иностранных дел Великобритании решило созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает ВВС.

Между тем телеканал Sky News сообщает со ссылкой на источники, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня же объявит о высылке российских дипломатов. Однако, по данным телеканала, посла России эта мера не коснется.

Напомним, 14 марта истек срок ультиматума, предъявленного Мэй России. Она потребовала предъявить доказательства непричастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрепаля и его дочери Юлии.

The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0