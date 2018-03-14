«Газпром» решил вернуть из-за границы сотни своих сотрудников
Российский газовый гигант «Газпром» собирается сократить несколько сотен сотрудников своих заграничных подразделений, передает Reuters со ссылкой на свои осведомленные источники. По их словам, сокращенным работникам предложат работу в Санкт-Петербурге (там находится штаб-квартира компании).
«В России эту историю могут преподнести как создание новых рабочих мест внутри страны. Это полезно, особенно в преддверии президентских выборов», — цитирует агентство слова одного из своих источников.
Он объяснил планируемое сокращение штатов общероссийской тенденцией к снижению уровня присутствия на Западе и «возвратом капиталов в Россию», а другой источник уточнил, что соответствующее решение было принято еще в начале 2018 года и никак не связано с недавним отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
В феврале «Газпром» анонсировал реорганизацию зарубежных подразделений с целью укрепления позиций компании за границей — но без уточнения деталей.
По последним данным, за границей в подразделениях «Газпрома» работают около двух тысяч человек, которые занимаются операциями с ценными бумагами и экспортом, из них около половины — в Лондоне, а остальные — в Париже, Хьюстоне, Сингапуре и некоторых городах Германии.