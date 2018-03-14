Посольство РФ попросит допустить сотрудников к Юлии Скрипаль

14 марта посольство России в Лондоне запросит у британских властей консульский доступ к Юлии Скрипаль, отравленной вместе с отцом нервно-паралитическим газом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Лондон не предоставил Москве доступа к материалам расследования, касающегося гражданки РФ Юлии Скрипаль. Он также потребовал дать доступ к образцам вещества, которым, предположительно, отравили семью Скрипаль.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия причастна к происшедшему и предъявила ультиматум — до 14 марта представить объяснения. Москва на ультиматум отвечать отказалась.