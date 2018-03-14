Кадыров вступился за депутата Слуцкого

Чеченский лидер Рамзан Кадыров выступил в защиту депутата Государственной думы Леонида Слуцкого, обвиненного несколькими журналистками российских СМИ в сексуальных домогательствах в ходе интервью. «Сексуальные домогательства — полный бред. Возможно, сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин», — прокомментировал ситуацию глава Чечни в своем Twitter.

Леонида Слуцкого Кадыров, по его собственному признанию, называет «братом» и особо ценит, что тот «в трудные дни был с нашим народом» (имеется в виду чеченский народ). По словам главы республики, он лично видел, как к депутату пристают девушки. А вот ответных приставаний не видел ни разу. «Держись, Леонид, мы рядом», — выразил политик поддержку депутату.

Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства - полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то - ни разу. Держись, Леонид, мы рядом. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 14 марта 2018 г.

После обвинений (а их поступило уже четыре) комиссия Госдумы по этике запросила у Слуцкого письменные объяснения по поводу его общения с журналистками. Глава комиссии Отари Аршба напомнил, что обращения подали Фарида Рустамова, Дарья Жук, Екатерина Котрикадзе и Ксения Собчак (она потребовала вмешательства комиссии не потому, что сама испытала домогательства со стороны депутата, а в защиту коллег по журналистскому цеху).