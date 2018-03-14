Российские лыжницы взяли комплект медалей на Паралимпиаде

Российская лыжница Анна Миленина заполучила золотую медаль Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, финишировав первой в спринтерской гонке на 1,5 км в классе «стоя» — за 5 минут 11,1 секунды, передает «Интерфакс».

Обладательница паралимпийского серебра — норвежская спортсменка Виде Нильсен — отстала от победительницы на 3,1 секунды, а бронза досталась канадке Натали Вильке, результат которой отличается от времени Милениной на 3,2 секунды.

Таким образом, Анна Миленина стала шестикратной чемпионкой Паралимпийских игр: одну золотую медаль она выиграла в биатлоне, пять остальных — в лыжах.

В лыжном забеге на 1,5 км среди спортсменов с нарушением зрения Россия получила серебряную медаль: ее завоевала Михалина Лысова, на 14,1 секунды отставшая от лидера гонки — белорусской спортсменки Светланы Саханенко (4 минуты 29,9 секунды). Бронзовую медаль выиграла украинка Оксана Шишова, показавшая время на 15,7 секунды больше, чем победительница.

Бронзовую медаль в копилку команды «нейтральных паралимпийских атлетов» (NPA) принесла Марта Зайнуллина, которая финишировала третьей в спринтерском забеге лыжниц на 1,1 км в классе «сидя». Первое место заняла американская спортсменка Оксана Мастерс (4 минуты 6,7 секунды), второе — немка Андреа Эскау (на 2,1 секунды больше, чем у победительницы). Зайнуллина отстала от чемпионки на 3,7 секунды.

Напомним, Паралимпиада-2018 проводится с 9 по 18 марта, российские спортсмены выступают на ней под нейтральным флагом.