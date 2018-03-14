Силовикам отменили отпуска и выходные на время выборов президента

ФСБ, ФСО и Росгвардия для обеспечения безопасности в местах голосования в день президентских выборов 18 марта перешли в режим усиленного несения службы. Сотрудникам ведомств отменили отпуска и выходные, сообщает РБК.

Только в Москве охранять выборы будут 17 тысяч человек на 48 охраняемых территориях, где расположены 43 избирательных комиссии и 35 избирательных участков

«В период подготовки к проведению выборов президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак», — сообщили изданию в столичной полиции. Безопасность выборов обеспечат также работники частных охранных организаций, народных дружин и общественных формирований.

«Услуги безопасности сотрудники ФГУП "Охрана" обеспечат в тех учреждениях, с которыми у госпредприятия уже есть договор оказания услуг. Ежесуточно сотрудники ФГУП "Охрана" будут нести дежурство на 83 постах. Для обеспечения безопасности будут задействованы металлодетекторы, как стационарные, так и ручные», — рассказал РБК представитель ФГУП.

Собеседник издания из ФСБ сообщил, что график усилений для сотрудников был составлен еще в начале года, и на этот период были отменены очередные отпуска, выходные, а количество дежурств увеличилось в два раза.

Число дежурных смен и количество постов наблюдений увеличили и в ФСО.

С 16 по 18 марта были отменены выходные и отгулы сотрудников МЧС, на этот период они также были отозваны из отпусков.

«Усиленный график несения дежурства — обычная история на период проведения выборов. Традиционно для привлечения к выполнению служебных обязанностей на период выборов подписывают приказ. Но часто случаются перекосы», — рассказал РБК глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

По его словам, 12 марта сотрудники 1-го отдельного батальона полиции вневедомственной охраны по Юго-Западному округу Москвы узнали время несения службы, график замены личного состава и порядок смены в конце рабочего дня только после жалобы руководству. Пашкин также добавил, что переработки в МВД «зачастую не оплачиваются».

«Сотрудники не получают отгулы и выходили на дневное дежурство, сменившись в 4 утра после подсчета бюллетеней, как было на прошлых выборах», - напомнил он.