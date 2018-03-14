В НАТО призвали РФ полностью раскрыть программу «Новичок»

Североатлантический совет выразил глубокую обеспокоенность в связи с первым случаем использования на территории НАТО нервно-паралитического вещества в наступательных целях в «деле Скрипаля». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

«Соединенное Королевство подтвердило использование военного нервно-паралитического вещества типа, разработанного Россией, и проинформировало союзников о том, что очень вероятно, что Россия несет за это ответственность. Великобритания также подтвердила, что это было неизбирательное и безответственное нападение на Соединенное Королевство, в результате чего жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается солидарность партнеров по НАТО с Великобританией, и содержится призыв к России ответить на вопросы Лондона и полностью раскрыть программу «Новичок» Организации по запрещению химического оружия.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в качестве «жесткого ответа» вышлет из страны 23 российских дипломата. Также сообщается, что для рассмотрения «дела Скрипаля» вечером 14 марта соберется Совет безопасности ООН.