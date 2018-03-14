СМИ узнали о предоставлении охраны российским политэмигрантам в Великобритании

Власти Великобритании предоставили охрану некоторым российским гражданам, получившим политическое убежище в стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Это связано с недавним отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Ранее в своем доме в Лондоне был найден мертвым экс-замгендиректора Аэрофлота, бывший партнер Бориса Березовского Николай Глушков.

Представители английской полиции уже заявили, что пока никак не связывают смерть бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Однако проверка обстоятельств гибели Глушкова и отравления Скрипаля была поручена антитеррористическому подразделению Скотленд-Ярда.

В полночь по лондонскому времени истек срок предъявленного России британским премьер-министром Терезой Мэй ультиматума. Она потребовала от Москвы объяснить причины отравления Скрипаля и его дочери производившимся в СССР боевым нервно-паралитическим веществом. Российская сторона отвечать на ультиматум отказалась.