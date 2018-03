Женщины VI века с искусственно вытянутыми черепами выходили замуж за иноземцев

Большая группа исследователей из Германии, Швейцарии, Великобритании и США опубликовала работу, посвященную анализу геномов, извлеченных из раннесредневековых захоронений южной Германии. Особенно их интересовали встречающиеся иногда в таких погребениях останки женщин, черепа которых были подвергнуты искусственной деформации, в результате чего получили вытянутую форму. Результаты исследования позволили выдвинуть гипотезу о брачных контактах между различными этносами эпохи Великого переселения народов.

Археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены эти захоронения, проходили на территории Баварии. Находки относятся к концу V – началу VI веков, когда в эти места уже пришли германские народы. Всего исследователи получили геномы 36 человек. Среди них были четырнадцать женщин, черепа которых, по существовавшему у ряда народов обычаю, были подвергнуты в младенчестве преднамеренной деформации при помощи тугой повязки (подробнее об этом обычае можно прочитать в очерке «Форма черепа: самостоятельная работа»). Для сравнения ученые секвенировали геномы из нескольких останков представителей разных народов VI в. до н. э. – V в. н. э. Полученые результаты сравнивались и с геномами современных обитателей разных регионов в Европе и за ее пределами.

Оказалось, что генетически женщины с вытянутыми черепами значительно отличались от своих соседей. Геномы людей с обычной формой головы (как мужчин, так и женщин) были близки современным жителям Северной и Центральной Европы. Гены указывают, что у них были светлые волосы и глаза. Женщины с деформированными черепами были темноволосыми и кареглазыми, а ближайшие обладатели сходных с ними геномов живут в Румынии и Болгарии. Обнаружилось и сходство одной из этих женщин с обитателями Центральной и Восточной Азии.

Авторы работы, которых возглавляет Иоахим Бюргер (Joachim Burger) из Университета Иоганна Гутенбурга в Майнце, полагают, что женщин с юго-востока Европы выдавали замуж за представителей народов, обитавших западнее, и делалось это ради закрепления политических союзов между различными этносами. Традиция изменения формы головы у ребенка существовала у ряда нескольких народов, появившихся в Европе в IV – V веках, например, у аланов и гуннов. Итоги работы изложены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.