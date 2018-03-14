Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
14 марта 2018, среда, 13:28
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
14 марта 2018, 11:44
New Horizons астрономия

«Новые горизонты» летят к Ультима Туле

NASA/JHUAPL/SwRI/Steve Gribben

Работники НАСА выбрали название для космического объекта, который стал следующей целью автоматического космического аппарата New Horizons. Его предложено называть Ультима Туле (Ultima Thule). По словам главного исследователя команды New Horizons Алана Стерна из Юго-западного исследовательского института в Боулдере, это название подходит для самого далекого из исследованных космическими аппаратами объектов.

После посещения окрестностей Плутона аппарат New Horizons направился к объекту пояса Койпера, известному под обозначением 2014 MU69. Это небесное тело было открыто 24 июня 2014 года космическим телескопом Хаббла в ходе специального поиска потенциальных целей для визита New Horizons. Известно о нем пока немногое. Диаметр 2014 MU69 составляет 30 – 45 километров, а один оборот по своей орбите он совершает за 293 года. Как ожидается, космический аппарат достигнет 2014 MU69 к 1 января 2019 года. Пока планируется, что аппарат пройдет на расстоянии 12 тысяч километров над поверхностью объекта. Примерно на таком же расстоянии он был в момент максимального сближения с Плутоном.

В ноябре 2017 года НАСА провело онлайн-кампанию, в ходе которой пользователи предлагали свои названия для 2014 MU69 и голосовали за понравившиеся им варианты. Всего в голосовании участвовало более 115 000, предложивших около 34 тысяч имен. 37 самых популярных вариантов попали в список для окончательного выбора. В результате предпочтение было отдано названию Ультима Туле. Словом Туле (Θούλη) назывался далекий остров, лежащий за Британией, который посетил, согласно античным источникам, греческий путешественник IV века до нашей эры Пифей. Предполагается, что под этим именем скрывается Исландия или часть побережья Скандинавии. Уже в античную эпоху выражение Ultima Thule «последняя Туле», стало употребляться метафорически в значении «крайний предел», «нечто очень далекое», «край света».

Следует уточнить, что пока Ультима Туле служит лишь неофициальным названием для 2014 MU69, поскольку оно не утверждено Международным астрономическим союзом. Предложение официального названия команда New Horizons отправит в Международный астрономический союз после того, как аппарат исследует этот космический объект, так как для выбора названия важно, представляет ли собой 2014 MU69 единый объект или систему из двух или нескольких тел.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi автоматизация бизнеса Адыгея акустика Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса Византия викинги вирусы военная полиция Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление гравитация грибы грипп дельфины демография демократия дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура картография католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые научный юмор неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа эволюция экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.