Путину пообещали открыть автодвижение по Крымскому мосту в мае

Российский лидер Владимир Путин допустил, что автомобильная часть Крымского моста может быть введена в эксплуатацию значительно раньше намеченного срока — в мае нынешнего года вместо декабря, передает ТАСС.

«Самый длинный мост в Европе. Интересный объект, мощный, уникальное сооружение не только для нашей страны — и получается даже раньше срока. Осталось только дооборудовать автомобильную дорогу, положить асфальтобетон, разметку сделать — это уже не самая сложная работа. Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться. Надеюсь, что все будет доведено до конца, как положено, в срок или даже раньше срока», — сказал президент РФ в ходе сегодняшнего посещения Крымского моста, добавив, что при этом качество работ должно соответствовать нормам.

В целом Путин, судя по его словам, остался доволен ходом работ — он отметил, что масштаб строительства «впечатляет», и в целом «получается… здорово».

Аркадий Ротенберг — глава компании «Стройгазмотаж», которая является генподрядчиком строительства, — сообщил российскому лидеру, что автомобильная дорога по Крымскому мосту должна была по плану открыться в декабре, но «в мае будет готова». Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту должно начаться в конце 2019 года.

Президент обратил внимание строителей на то, что к мосту «еще нужны подъездные пути, чтобы дорожники там поработали как следует». Путин напомнил, что проект Крымского моста «пытались реализовать еще при царе-батюшке» — «начинали, готовились к проектным работам, но Первая мировая война не дала возможность это сделать», вторая попытка последовала в 1930-е годы, но тогда «тоже не смогли и позже пытались, но ничего не получилось».

«А у вас получилось. Это здорово!» — похвалил рабочих президент. Они в ответ пригласили его на открытие движения по автомобильной части моста, и он обещал постараться приехать.

Путин посетил самый большой пролет моста — единственное место, под которым могут проплывать корабли. Президента привезли туда на автобусе со стороны Краснодарского края. Там его встретил заместитель гендиректора «Стройгазмотажа» Леонид Рыженькин, который рассказал главе государства об основных этапах строительства.