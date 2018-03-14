Консульский сбор за шенгенскую визу решили повысить на 20 евро

Еврокомиссия предупредила о том, что разрабатываемые сейчас поправки в визовые правила Евросоюза, задачей которых является упрощение въезда в шенгенскую зону для легально пересекающих ее границы граждан, приведут к подорожанию виз.

«Предлагаемая нами реформа сделает процедуру получения виз для законопослушных путешественников легче и быстрее, в то время как улучшение стандартов безопасности поможет лучше выявлять и останавливать тех, кто таковыми не является», — приводятся на сайте Еврокомиссии слова комиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса.

Он пояснил, что одним из главных изменений после введения поправок станет сокращение максимального срока выдачи виз — с нынешних 15 дней до 10 дней. Заявки на получение виз можно будет подавать уже не за три месяца до поездки, как сейчас, а за полгода. Кроме того, планируется полностью перевести подачу заявки в электронный режим, поскольку современные технические средства это позволяют.

Гражданам тех стран, которые входят в шенгенское пространство, будут выдавать краткосрочные визы прямо на границе — но в ограниченном режиме и для посещения только одного государства.

Привилегии получат «регулярно приезжающие в ЕС путешественники»: им предлагается в ускоренном порядке оформлять долгосрочные многократные визы, на 1-5 лет.

Все эти нововведения с планируемым повышением уровня безопасности повлекут за собой дополнительные расходы, поэтому Еврокомиссия заранее предупредила о грядущем повышении консульского сбора, который взимается с заявителей. Сейчас он составляет 60 евро, но после принятия поправок достигнет 80 евро.

«Этот умеренный рост призван позволить государствам-членам поддерживать необходимую численность персонала консульств для обеспечения повышенной эффективности проверок, а также обеспечить модернизацию IT-оборудования и программного обеспечения, не создавая помех для подателей заявок на получение визы», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Пока непонятно, каким образом эти новшества отразятся на россиянах. Для граждан РФ стандартный размер консульского сбора за шенгенскую визу определяется особым соглашением и сейчас составляет 35 евро. Вырастет ли он в дальнейшем, в сообщении ЕК не уточняется.