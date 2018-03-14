Прототип российского ветряка получил Гран-при выставки инноваций в Валенсии

Прототип ветроустановки (ВЭУ), способной вырабатывать энергию при максимально низких скоростях ветра, разработанный резидентом Фонда «Сколково» компанией «ВДМ-техника», получил Гран-при и Главный приз жюри, а также диплом Роспатента на проходившей в испанской Валенсии Международной выставке инноваций, научных исследований и новых технологий Innova Valencia 2018.

Преимуществом российской энергоустановки является способность работать в расширенном диапазоне скоростей, в том числе на территориях с низкой среднегодовой скоростью ветра 3–6 м/с. Коэффициент использования установленной мощности разработки сколковского резидента в 2–3 раза превосходит существующие в сегменте «малых ветров» аналоги и достигает 60%, что является беспрецедентно высоким значением. Эффект достигается за счёт регулирования отбора мощности ветродвигателя, основанного на векторном управлении моментом на валу генератора ветроустановки в соответствии с алгоритмом поиска оптимальной частоты вращения.

Рынок ветроэнергетических установок малой мощности будет устойчиво расти, наиболее востребованными для домашних хозяйств можно считать ВЭУ мощностью 0,5–5 кВт, для индустриальных и коммерческих потребителей актуальны малые ВЭУ мощностью 5–15 кВт, комментирует состояние отрасли Антон Скибин, руководитель направления «Электроэнергетика, накопление энергии, водородные технологии, экологический транспорт» Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково».

По его словам, в своём проекте «ВДМ-техника» ориентирована именно на этот целевой сегмент. «Недостаточная энергетическая эффективность генераторов является фактором, который сдерживает распространение ветряков в ряде стран мира. Именно с этим связан высокий интерес к новому генератору резидента “Сколково”», – отмечает Антон Скибин.

В свою очередь, Владимир Масолов, генеральный директор компании «ВДМ-техника», подчеркивает актуальность и перспективы разработки: «Новые ветроустановки могут успешно применяться в составе гибридных систем электроснабжения с высоким уровнем замещения топлива для объектов и поселений удалённых и труднодоступных территорий. Результаты работ создают предпосылки появления нового сегмента глобального рынка ветроэнергетики».

Антон Пушков, управляющий партнёр Центра интеллектуальной собственности «Сколково», комментирует признание резидента: «Мы очень рады, что изобретение компании «ВДМ-техника» по международной патентной заявке, подготовленной патентными поверенными ЦИС «Сколково»», получило самую высокую оценку на Международной выставке инноваций, научных исследований и новых технологий Innova Valencia 2018. В настоящий момент патентные поверенные перевели международную патентную заявку участника «Сколково» на национальные фазы в США, Бразилию, Китай, Индию, Канаду, Корею, Европу, Евразию и ведут делопроизводство по ним».

В 2016 году созданная компанией ВДМ-техника «Система регулирования отбора мощности ветродвигателя» получила Золотую медаль на 44-ой Международной выставке изобретений в Женеве. Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту осуществлялось Фондом «Сколково» и Министерством образования и науки Российской Федерации.