Суд узаконил отказ «дочке» Siemens в аресте поставленных в Крым турбин

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил ходатайство совместного предприятия Siemens и «Силовых машин» - «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), и оставил в силе решение арбитражного суда Москвы об отказе в аресте турбин, поставленных в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в определении.

В 2017 году московский Арбитраж отказал СТГТ в аресте газотурбинных установок, поставленных в Крым и в признании недействительной сделки по их приобретению с «Технопромэкспорту».

В декабре 2017 года Арбитраж Москвы отказал СТГТ в возврате крымских турбин.

Четыре турбины поставлены в Севастополь и Симферополь, их пуск в эксплуатацию первых блоков назначен на май 2018 года.