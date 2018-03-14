Песков рассказал о планах Путина на 19 марта

Первый день после выборов будет для президента Владимира Путина обычным рабочим днем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, у президента есть рабочие планы на 19 марта, я их пока не буду анонсировать. Это будет обычный рабочий день», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что 14 марта Владимир Путин завершит свое предвыборное турне в Крыму и Севастополе. Планируется также провести многотысячный митинг в честь годовщины референдума в Крыму.

Ожидается, что действующий президент будет голосовать в Москве по месту прописки.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта, 17 марта объявлено днем тишины.