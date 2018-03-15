Минпромторг расширил список роскошных автомобилей

Минпромторг России расширил перечень роскошных автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Об этом сообщают «Известия».

Расширенный список включает 1126 позиций по сравнению с 909 позициями в прошлом году. В перечень включены автомобили сегмента премиум и люкс, каждая позиция соответствует одной комплектации той или иной модели. В список входят такие марки как Audi, BMW, Lexus, Jaguar, Land Rover, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce.

Как отмечают эксперты, cписок пополнился за счет увеличения комплектаций прошлогодних новинок и смены поколений. На расширение перечня также повлиял рост цен на автомобили, вызванный повышением акцизов и утилизационного сбора.

По данным издания, в первую пятерку перечня роскошных автомобилей по количеству комплектаций входят Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Jaguar и Audi.